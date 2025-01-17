Бастрыкин взял на контроль дело о попытке нападения на школу в Реутове

Следственный комитет Российской Федерации взял под свой контроль расследование инцидента, связанного с попыткой нападения на учебное заведение в городе Реутов, расположенном в Московской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

Стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по региону Ярославу Яковлеву предоставить отчет о ходе расследования и всех подробностях дела.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 16-летний Руслан С., вооруженный ножами, пытался в минувший четверг, 16 января, войти в учебное заведение с намерением навредить учащимся. В ходе обысков у него были обнаружены три ножа, перчатки, а также переписка с признанной террористической организацией «Колумбайн» на его телефоне.

В отношении подростки было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся участия в деятельности террористических организаций. Согласно закону, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.