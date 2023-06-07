Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о подрыве Каховской ГЭС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.

Ранее стало известно, что по факту произошедшего СК РФ начал уголовное расследование с привлечением к ответственности всех причастных к разрушению дамбы Каховского водохранилища, сообщается в аккаунте ведомства в соцсетях.

«Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела», - говорится в сообщении ВС РФ.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, таким образом Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ связал очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.