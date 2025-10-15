Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на женщину у школы в Казани

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Во вторник, утром 14 октября, на улице Восстания в Казани неизвестный мужчина напал на 34-летнюю женщину. Он нанес несколько ударов ножом в область шеи и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, ее состояние уточняется.

Нападение произошло рядом с гимназией, когда женщина провожала ребенка в школу. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. По данным очевидцев, нападавший передвигался на мотоцикле.

Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Татарстану В. А. Липскому представить доклад о ходе расследования в центральный аппарат Следственного комитета.

На месте происшествия проводились следственные действия, осмотр автомобиля пострадавшей, стоимость которого составляет 15,9—21 млн руб., и экспертизы. Район был временно перекрыт для работы сотрудников следствия и полиции.

Эксперты отмечают, что за совершение покушения на убийство подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, а в случае подтверждения заказного характера нападения — вплоть до пожизненного заключения.

Расследование находится под контролем прокуратуры Московского района Казани. Следователи продолжают искать подозреваемого и устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ранее в России раскритиковали реакцию прохожих на нападение с ножом в Казани.