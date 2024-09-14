Бастрыкин заинтересовался 6-летним ребенком мигрантов в Тюмени, что постоянно колотит сверстников в детсаду

В одном из детских садов Тюмени шестилетний сын мигрантов на протяжении последнего года избивает других детей. При этом, как сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России, родители карапуза-драчуна никак не реагируют на жалобы других родителей и персонала дошкольного заведения.

Также сообщается, что ребенок мигрантов угрожает расправой сверстникам и даже оскорбляет их по национальному признаку. Дошло до того, что происходящим в Тюмени заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В СМИ и социальных медиа сообщается о систематическом совершении шестилетним сыном мигрантов противоправных действий в отношении воспитанников детского сада в городе Тюмени. На протяжении года ребенок избивает сверстников. Родители малолетнего мер к сыну не принимают. Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации», — приводится в сообщении СК.

Отдельно Бастрыкина возмутил факт бездействия администрации детского сада. В настоящее время региональным управлением Следкома начата проверка. Уже известно, что пять воспитателей детсада уволились из-за всего происходящего.

Ранее мы писали, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи.