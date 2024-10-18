Бастрыкин заинтересовался делом о смерти жительницы Одинцово после удаления зубов

59-летняя жительница Одинцово обратилась в московскую стоматологическую клинику с целью установки имплантов. Предварительно, врачи удалили пациентке все зубы.

На следующий день после хирургического вмешательства женщина почувствовала ухудшение своего состояния и потеряла сознание. Прибывшие врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но спасти ее не смогли.

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело.

Ситуация со смертью жительницы Одинцово привлекла внимание председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он дал поручение представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования этого уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что СК РФ возбудил уголовное дело за жестокое обращение с бойцами ВС РФ.