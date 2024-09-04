СК РФ возбудил уголовное дело за жестокое обращение с бойцами ВС РФ

В ведомстве отреагировали на появившийся в интернете ролик, где запечатлено жестокое обращение с пленными российскими солдатами со стороны украинских военных. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в пресс-службе СК РФ.

Видео с противоправными действиями украинских военных попало в Сеть. Бойцы вражеских подразделений с особой жестокостью обходятся с российскими военнослужащими, взятыми в плен.

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в целях проверки информации. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к этому, а также предоставить доклад по результатам расследования, если данные подтвердятся.

Ранее в МИД рассказали о предназначении иностранных военных в ВСУ. Оказалось, что Киев использует их для пропаганды и поднятия боевого духа солдат.