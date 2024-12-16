Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о массовом заражении чесоткой в Бурятии

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, потребовал от своих подчиненных полного отчета о ходе расследования дела, связанного с массовым заражением чесоткой среди проживающих в интернате в Республике Бурятия. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале информационного центра Следственного комитета РФ.

Ранее РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзоре по Республике Бурятия сообщало о вспышке чесотки среди 48 проживающих в доме-интернате в селе Читкан. Причиной распространения заболевания стало несоблюдение правил допуска посетителей и несвоевременная изоляция людей с симптомами инфекции.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгения Вячеславовича Лагацкого доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — говорится в публикации ведомства.

В Следкоме добавили, что по факту массового заражения чесоточным зуднем в Бурятии возбуждено уголовное дело.

Ранее врач Ражева рассказала о распространенных причинах кожного зуда.