Врач Ражева рассказала о распространенных причинах кожного зуда

Врач-дерматолог Полина Ражева в беседе с «Газетой.ру» рассказала, что частый кожный зуб может возникать из-за восьми причин. Иногда это говорит о серьезной проблеме со здоровьем.

Врач советует проверить причины возникновения зуда в больнице назначенными анализами и обследованиями, так как возникать неприятное ощущение может по дерматологической, неврологической, психогенной, инфекционной и даже паразитической причин. В некоторых случаях постоянная чесотка говорить об интоксикации организма и дефиците, либо переизбытке витаминов. Если организм работает с нарушениями, то это также может вызвать зуд.

«При заболеваниях внутренних органов зуд появляется совместно с другими симптомами. Например, при сахарном диабете, помимо зуда, пациенты могут испытывать чувство жажды, сухость во рту, слабость и усталость. При патологии щитовидной железы — перепады настроения, раздражительность, повышенную потливость, сонливость, слабость и изменения веса. Заболевания печени, помимо зуда кожи, могут проявляться также болью в животе справа под рёбрами и нарушениями пищеварения», – объяснила специалист.

Зуд на коже может проявляться при неврологических расстройствах. При этом тип этого недуга часто определяет и область раздражения.

Клещи, круглые черви, ветрянка, краснуха и другие заболевания паразитического и вирусного типа также способны заставлять человека чесаться.

Ранее сообщалось, что врач предупредил об обострении заболеваний после майских праздников.