Бастрыкин займется фактами нарушения прав россиян в Абхазии на фоне выборов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести полное расследование по факту ущемления прав россиян в Абхазии. Об этом стало известно от официального представителя СК РФ Светланы Петренко в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как утверждает Петренко, в некоторых СМИ появились данные о том, что люди, которые действуют в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, оказывали прямое давление на местных жителей, в том числе имеющих российское гражданство, с целью заставить их поддерживать определенные политсилы. При этом звучали угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянского происхождения.

«С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль», — заявила она.

Петренко уточнила, что, согласно части 3 статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, иностранные граждане, совершившие преступление за пределами РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности по российским законам, если их преступное деяние направлено против россиян.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сухума приземлился первый самолет из России.