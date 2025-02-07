В аэропорту Сухума приземлился первый самолет из России

Впервые более чем за 30 лет самолет из московского аэропорта «Внуково» прилетел в воздушную гавань абхазского Сухума. Об этом сообщило РИА Новости.

Борт совершил посадку около 13:30 по московскому времени, а сам полет проходил в тестовом формате. Ранее Минтранс сообщал о том, что регулярное сообщение между Москвой и Сухумом должны наладить к маю. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от столицы Абхазии, недалеко от села Дранда. Руководство республики не единожды планировало привести в нормативное состояние аэропорт, возведенный в 1960-е годы. А в октябре 2023 года между Абхазией и российской компанией «Инфраструктурное развитие» была заключена договоренность о реконструкции объекта.

Ранее сообщалось о том, что первый раз за 10 лет РФ отправила в Южную Корею вертолеты. В сумме был экспортирован товар общей массой в 34,5 тонны, который оценили в $5,2 млн.