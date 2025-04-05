Бастрыкин займется таксистом, который отказался везти ребенка в Москве

Главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину предоставят информацию о результатах проверки инцидента с водителем такси из Челябинска, который отказался перевозить 12-летнего ребенка из отдалённого района. Об этом приводится в официальном Телеграм-канале ведомства.

В социальных сетях накануне появилась информация о том, что челябинский таксист не согласился подвезти 12-летнего мальчика, поскольку тот должен был ехать без сопровождения взрослых. В результате школьнику пришлось пройти пешком около 10 километров, чтобы добраться до дома. Поскольку телефон был разряжен, он не мог ни с кем связаться и попросить о помощи.

«Главе ведомства будет доложено о проведении проверки по факту оставления в опасности малолетнего ребенка в Челябинске. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка (ст. 125 УК РФ)», — рассказали в следкоме.

Ранее сообщалось, что сознавшегося еще в 11 убийствах «битцевского маньяка» Пичушкина везут в Москву для следственных действий.