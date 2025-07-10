По факту ДТП в Севастополе, где погибли пять девушек от 17 до 19 лет, возбудили дело

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего под Севастополем, в результате которого погибли пять молодых женщин. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

По предварительной информации, на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, на выезде из населенного пункта Верхнесадовое, произошло дорожно-транспортное происшествие. Виновницей аварии стала 18-летняя девушка, которая управляла автомобилем ВАЗ. Она не предоставила преимущество в движении микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 45-летний водитель.

В результате аварии, произошедшей на дороге, четыре пассажира легкового автомобиля в возрасте от 17 до 19 лет погибли. Водитель легкового автомобиля, женщина, была доставлена в больницу, где, к сожалению, скончалась. Водитель микроавтобуса получил помощь на месте.

Глава Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев дал указание начать расследование по факту нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к гибели двух и более человек по неосторожности.

В ведомстве добавили, что планируется провести ряд следственных мероприятий, включая все необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом.