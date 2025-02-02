Бастрыкин заступился за мать бойца СВО, живущую с крысами и плесенью

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал распоряжение начать уголовное производство в связи с ущемлением прав проживающих в общежитии, расположенном в населенном пункте Сингапай (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

В ходе расследования выяснилось, что из-за протечек крыши во всех помещениях здания образовалась сырость и плесень. В результате в доме царит антисанитария, а также появились крысы.

Кроме того, в этом доме проживает пожилая мать участника специальной военной операции, как сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

«В общежитии в поселке Сингапай на протяжении длительного времени из-за нарушения целостности кровли здания жилые помещения и места общего пользования систематически затапливаются, в них образовались сырость и плесень. Также в связи с антисанитарными условиями в строении появились грызуны» — указано в сообщении.

В Следственном комитете сообщили, что в 2019 году здание общежития было признано аварийным, но до сих пор люди не получили новое жильё. Также были нарушены жилищные права пожилой матери участника специальной военной операции, которая проживает в этом доме.

«Мать бойца СВО уже несколько лет состоит в списке на предоставление жилья по договору социального найма, однако таковое ей до сих пор не предоставлено.Также не ведутся благоустройство придомовой территории и очистка двора от снега и наледи», — уточнили в СК.

В настоящее время в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу проводится процессуальная проверка по данному инциденту. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Исполнение этого поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после повреждения имущества матери участника СВО в Королеве.