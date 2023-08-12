«Батюшка сказал, что это чудо»: боец СВО смог странным образом сохранить нательный крест

Александр Мижурко не предполагал, что спецоперация закончится для него так скоро. В тот момент, когда вся страна только лишь переваривала мысль о том, началась СВО, Саша уже выехал на боевое задание.

В первый день спецоперации, 24-го февраля, наши войска уже были наготове. В шесть утра радисту Мижурко поступил приказ доставить военное имущество летчикам. Его мама навсегда запомнила этот день.

«В половину десятого утра Саша позвонил мне, спросил, знаю ли я что началась СВО. Он сказал, что летят по приказу. Я ответила, что мне страшно за него. Саша же успокоил меня и заверил, что с ним ничего не случится. Сказал, что любит и вечером позвонит», — вздыхает Вера Мижурко, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но вечером позвонил командир Александра и сообщил родителям страшную весть. В тот день боец сел на военно-транспортный самолет Ан-26, который относился к транспортной авиации. Мижурко был старшим воздушным радистом и помогал перевозить грузы и людей.

«В тот роковой день экипаж забрал груз с трех аэродромов и направлялся к месту назначения. По пути следования самолет был сбит, никто не выжил. Ребят долго искали, Сашу нашли первым из экипажа, на седьмой день», — рассказывает мать бойца.

Когда снимали с Александра одежду, продолжает Вера, на груди лежал крест. Причем цепочки не было.

«Батюшка сказал, что это чудо и что это знак того, что Александр рядом с Богом», — замечает наша собеседница.

Указом президента Александр награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее мы рассказывали, кто стал примером для Александра, и почему он так стремился в небо, несмотря на проблемы со здоровьем.