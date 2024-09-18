Baza: беспилотник ВСУ рухнул на проезжую часть в городе Ельня Смоленской области

Baza публикует в сети подробности ночной атаки украинских боевиков на Смоленскую область. На размещенном в паблике видео кадры падения беспилотника на город Ельня. Вражеский дрон был сбит российской ПВО, а его обломки упали прямо на одну из городских улиц.

На ролике видно догорающие обломки авиатехники противника. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Также атаке ВСУ подвергся соседний с Ельней Рославль.

«Всего же в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 БПЛА. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные службы», — приводится в публикации.

Напомним, российские силы противовоздушной обороны продолжают сейчас отражать массовую атаку украинских беспилотников по городу Торопец Тверской области.

Ранее мы сообщали, что в городе Торопец Тверской области после падения обломков сбитого украинского боевого дрона произошел сильный взрыв и начался пожар. Перед этим в небе местные жители слышали характерный звук БПЛА и последовавший затем хлопок.