Baza: число отравившихся в московском центре для ветеранов увеличилось до 30 человек

Baza приводит подробности массового отравления посетителей московского центра для ветеранов. Сообщается, что, по предварительной информации, отравившихся было не 20 человек, как пишут некоторые СМИ, а не менее 30. А 20 из них просто успели к настоящему времени обратиться за помощью к медикам.

Инцидент произошел минувшим днем в социально-реабилитационном центре имени Михайлова в Москве. После обеда в пятницу уже на утро субботы люди почувствовали себя плохо, и у всех появились одинаковые симптомы: диарея, боли в области живота. Все это сопровождалось повышением температуры и сильной тошнотой.

«Отравление произошло в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. Сегодня около 5 утра у 30 постояльцев возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе», — сообщают авторы поста.

Отмечается, что всем обратившимся за медпомощью был поставлен диагноз: пищевая токсикоинфекция. По предварительной информации, виной тому стало употребление рыбы, что могла быть ненадлежащего качества.

Ранее сообщалось, что по факту отравления в столовой социального центра в Москве 20 человек возбудили уголовное дело.