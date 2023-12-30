Baza: число убитых боевиками ВСУ в Белгороде увеличилось до семи человек, четверо — дети

К настоящему времени известно уже о минимум 7 человек погибших и десятках пострадавших в результате обстрела Белгорода украинскими террористами.

Как передает Baza, взрывом и ударной волной повреждены десятки домов, и транспортных средств.

«На данный момент известно о 4 погибших детях при обстреле Белгорода. Всего погибли не менее семи человек. Однако число жертв уточняется», — приводится в публикации.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей и двое взрослых, есть пострадавшие. Об этом проинформировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что при вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор, уточнил губернатор.

Фото: [ соцсети ]

По состоянию на данное время в Белгороде зафиксированы не менее 10 случаев возгораний. За медицинской помощью обратились до полусотни человек.

В настоящее время врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом. кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.