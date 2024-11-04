BAZA: два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве

Telegram-канал Baza передает о взрыве, что случился на территории СИЗО-3 в Москве. Согласно предварительной информации, инцидент произошел накануне во время сварочных работ.

К настоящему времени известно о минимум двух пострадавших. Причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона.

«На территории следственного изолятора номер 3 в 1-м Силикатном проезде велись сварочные работы. Предварительно, мог взорваться кислородный баллон», — передает Baza.

Сообщается, что пострадавшие были экстренно госпитализированы. Их состояние оценивается медиками как тяжелое. Информации о произошедшем от официальных источников пока не поступало.

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