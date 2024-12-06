Baza: матерное сообщение о Хинштейне на «Вести.Курск» могли создать хакеры

Оскорбительный пост новом врио губернатора Курской области Александре Хинштейне появился на «Вести.Курск». По данным Baza, есть две версии о том, как нецензурную публикацию разместили на канале.

Заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов называет произошедшее хакерской атакой. По его словам, мошенники создают фейковые тг-каналы ежедневно, а также взламывают аккаунты на просторах мессенджера.

Вместе с этим 5 декабря Baza отмечала, что в истории имела место и ошибка сотрудника. Якобы он пытался отправить пост с матерной фразой о Хинштейне в другой чат, но промахнулся и отправил на публикацию в официальный канал. В итоге нецензурное сообщение стало доступно для всех читателей.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», несмотря на то, что пост удалили через минуту, пользователи успели сделать скриншоты.

Напомним, накануне председатель комитета ГД РФ Александр Хинштейн стал врио губернатора Курской области. Кадрову перестановку объясняли в Кремле.