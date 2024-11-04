Baza: мошенники восстановили eSIM-карту умершего москвича, сняв с нее 1,2 млн руб

Как передает Baza, аферисты придумали очередной способ отъема денег у доверчивых россиян. Правда, на этот раз «доверчивый гражданин» ранее скончался. Сообщается, для того чтобы поживиться, мошенники восстановили eSIM-карту умершего жителя Москвы по имени Анатолий и «стянули» оттуда более 1,2 млн рублей.

Родные узнали о произошедшем мошенничестве только спустя полгода. Мужчины не стало весной. Его похоронили. А в минувшем октябре его вдова, заглянув по случаю на счет супруга, увидела внушительную недостачу.

«Кто-то списал с карты 1 271 700 рублей. Женщина попросила у банка выписки и благодаря документам узнала, что через неделю после смерти мужа неизвестные смогли получить доступ к его счету. Сделали это с помощью eSIM», — приводится в публикации.

Мошенникам как-то удалось заполучить паспортные данные почившего. Затем преступники в салоне связи на «Бауманской» без проблем оформили дубликат симки. Дальнейшее было делом техники. В настоящее время написано заявление в полицию, аферистов ищут.

Ранее в полиции рассказали о борьбе с мошенниками, которые используют таксистов Московской области для совершения преступлений.