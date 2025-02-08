BAZA: москвич получил ожоги половины тела из-за взорвавшегося моноколеса и чудом выжил

В результате взрыва моноколеса, произошедшего в квартире жителя Москвы, он получил серьезные ожоги, покрывающие 50% поверхности тела. По информации от BAZA, владелец пытался самостоятельно потушить устройство, которое неожиданно взорвалось. Инцидент случился в новогодние праздники, 5 января.

По информации, полученной из источника, мужчина услышал необычные звуки в коридоре. Он решил проверить, что происходит, и увидел, что моноколесо охвачено огнём.

Иван попытался накрыть колесо одеялом, но в этот момент аккумулятор устройства взорвался, и пламя перекинулось на мужчину.

«На тот момент мужчина даже не почувствовал боли: нужно было спасать родных и домашних животных. Молодой человек смог взять колесо и выкинул его во двор. И только потом понял, что ему самому нужна помощь», — приводится в публикации.

В результате возгорания Иван получил термические повреждения кожи на руках, ногах, животе и лице — около половины поверхности тела. Его доставили в отделение интенсивной терапии НИИ им. Склифосовского. В процессе лечения у пациента были выявлены сопутствующие заболевания, не связанные с ожогами, которые также были успешно устранены.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД начали конфисковывать электровелосипеды, которые используют курьеры в Москве.