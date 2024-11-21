Mash: россиян хотят обязать сдавать анализы на наркотики при получении водительских прав

В России планируется ужесточить требования к получению медицинской справки для оформления водительских прав посредством ввода обязательного анализа на наркотические вещества, сообщил Mash.

В настоящее время получить «нужную» справку проще и дешевле, чем пройти процедуру самостоятельно. Это открывает возможности для людей, которые употребляют запрещенные вещества, а также для хронических алкоголиков.

За первые девять месяцев 2024 года 10% всех дорожно-транспортных происшествий произошло по вине или с участием пьяных водителей, в результате чего погибло 105 человек, а более 2,5 тыс. получили травмы.

Некоторые аварии можно было бы предотвратить, если бы получение медицинской справки стало более сложным, считает Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза.

По его словам, многие автошколы сотрудничают с клиниками, что позволяет решить вопрос оформления справки за небольшие деньги.

Также это касается лиц, лишенных прав за вождение в нетрезвом состоянии. Неясно, прекратили ли они употребление, однако доля ДТП с их участием остается стабильной. Союз обратился в Минздрав с просьбой создать базу граждан, наблюдающихся у психиатров и наркологов, чтобы не допустить их к вождению до полного выздоровления.

Ранее психолог Елена Ильина рассказала о причинах агрессии на дорогах.