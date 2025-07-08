BAZA: нехватка трапов и еды спровоцировала транспортный коллапс в Шереметьево

Работники авиакомпаний считают, что отсутствие специальных платформ и команд, занимающихся буксировкой, стало основной причиной транспортного затора в аэропорту Шереметьево, который наблюдался с 5 по 7 июля. Об этом передает BAZA.

В период пандемии и специальной военной операции число авиаперелётов значительно уменьшилось, и в целях экономии столичный аэропорт временно приостановил использование части своего оборудования.

«Вернуть трапы обратно быстро невозможно — для этого нужно провести специальное обслуживание, поэтому экипажи и пассажиры были вынуждены ждать по несколько часов», — пояснил источник Телеграм-канала.

В то же время у поставщиков продуктов питания на борт самолетов возникали трудности из-за нехватки транспортных средств и персонала. Это приводило к тому, что некоторые рейсы оставались без питания.

Также возникли сложности из-за нехватки стояночных мест: самолеты были вынуждены простаивать на рулежных дорожках, ожидая свободных мест и подачи трапов. Некоторые борта и вовсе были перенаправлены в другие авиагавани.

Ну и к тому же в связи с нарушениями в графике работы, сотрудники экипажей не успевали использовать положенное им время, что приводило к дефициту летного и кабинного персонала для выполнения новых полетов.

Ранее сообщалось, что отмены рейсов в российских аэропортах нарушили планы как минимум 75 тыс. пассажиров.