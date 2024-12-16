Самолет прервал полет из Нидерландов в Мексику и приземлился из-за нестерпимой вони от свиней на борту

Пассажирский самолет, который летел из Нидерландов в Мексику, был вынужден совершить промежуточную посадку из-за вони из грузового отсека. Там перевозили сотню свиней. Об этом сообщила бермудская Royal Gazzete.

Борт авиакомпании KLM совершал рейс из Амстедама в Мехико. В пассажирском салоне летели 259 пассажиров, а в грузовой отсек было погружено порядка сотни живых свиней. По пути авиалайнер Boeing B787-9K был вынужден сесть на Бермудах.

«Характерный запах от 100 свиней в грузовом отсеке побудил пилотов сделать вынужденную посадку на Бермудах ради глотка свежего воздуха», — указали журналистам в пресс-службе местного аэропорта.

Всех пассажиров разместили в отеле, они продолжили свой полет только через сутки, причем уже без соседей в виде свиней. Животных отправили в пункт назначения еще через день, грузовым самолетом от той же авиакомпании.

Ранее сообщалось об авиакатастрофе в штате Нью-Йорк. Там легкомоторный самолет попытался сесть на шоссе, но разбился. При этом погиб один человек. На автотрассе из-за инцидента образовалась пробка из автомобилей.