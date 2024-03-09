Baza: офицера ГУФСИН вернули с СВО из-за непогашенного микрозайма

Офицера Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) вернули из зоны спецоперации из-за долга в пять тысяч рублей. Мужчина занимал их еще до начала службы, сообщает Baza.

По предварительной информации, офицер спецназа взял в долг несколько раз у микрофинансовой организации. Перед отправкой в зону СВО он смог вернуть все займы, кроме последнего. Отдать пять тысяч рублей удалось позже, за месяц до возбуждения уголовного дела о хищении средств.

Разбирательства по этому поводу уже проходили в 2023 году. По их итогу мужчину обвинили в мошенничестве и уволили с работы. В 2024-м ему снова предъявили обвинение по указанной статье.

В результате военнослужащего откомандировали с СВО. В канале отмечают, что мужчина оформлял согласие на списание денег с его счета, если он сам не успеет выслать сумму. Однако офицер не разобрался, как настроить автоплатеж. В приложении банка также не нашлось организации, у в которой изначально был займ. Вероятно, теперь бойца ждет очередной суд.

Отметим, что правоохранительные органы эту информацию пока не подтверждали или не опровергали.

Ранее сообщалось, что Залужного признали непригодным к службе в армии после увольнения.