Валерия Залужного после отстранения от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины отправили в медкомиссию. После проверки оказалось, что он непригоден к воинской службе. В связи с этим лидеру Киевского режима Владимиру Зеленскому пришлось придумать подходящее назначение.

По данным украинских источников, Залужный отправил рапорт в Минобороны РФ, но глава ведомства Рустем Умеров его не рассматривал. Сам Валерий Федорович понимал, что ему «командовать больше ничем не дадут».

Залужного уволил Зеленский, предложив остаться в армии в качестве кого-то другого. Однако по итогам медкомиссии экс-главкома признали негодным. Вскоре украинскому лидеру пришлось думать, куда пристроить бывшего высокопоставленного военного.

«Залужный получал бы за звание 1762 гривны (чуть более 4 тыс. рублей. — прим. ред.), не имея возможности ничем заниматься. Чтобы выйти на пенсию и заниматься чем-нибудь другим, ему нужно уйти со службы», — сообщают украинские СМИ.

Напомним, что на место Валерия Залужного поставили Александра Сырского, которого за глаза называют «Мясником». Бывший главнокомандующий получил должность чрезвычайного посла от Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что ВСУ ждали перемирия после прихода Сырского.