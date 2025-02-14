Baza: полицейские в Москве сорвали сделку по продаже двухнедельного малыша

В столице сотрудники органов охраны правопорядка предотвратили попытку продажи двухнедельного младенца. Об этом стало известно из сообщения Baza, которое было получено из источников телеграм-канала.

Отмечается, что операция по передаче малыша состоялась в ночь на 14 февраля в одном из жилых помещений, расположенных на улице Парковая в восточной части города.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов были осведомлены о том, что планируется незаконная продажа ребенка, и выступили в роли потенциальных покупателей. В процессе передачи грудничка горе-продавцы были задержаны.

«Приехавшие сотрудники скорой осмотрели малыша — никаких отклонений у него не обнаружено», — приводится в публикации.

В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Жизни маленького ребенка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском.