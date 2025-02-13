Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском

В Челябинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два взрослых человека, еще двое детей получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в социальных сетях.

Сообщается, что авария случилась в вечернее время 12 февраля в Агаповском районе на 299-м км трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего пассажиров, не соблюдал правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем марки Daewoo Matiz.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, мужчина 36 лет и его пассажирка, женщина 32 лет, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте аварии.

«Кроме того, пострадали двое пассажиров автомобиля Daewoo Matiz: 10-летняя девочка и двухлетний мальчик получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в Госавтоинспекции.

В данный момент проводится расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Белгородской области инициировала проверку по факту ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и автомобиля детского тренера ММА Рамазана Гаджимурадова.