Baza: предполагаемым убийцей женщины-таксиста в Коркино оказался 16-летний глухонемой

По информации источника, днем 23 октября подозреваемый по фамилии Юрченко гостил у своего родственника — молодого человека по имени Мануил, ориентировка на которого после убийства была распространена в соцсетях.

Когда пришло время уезжать, подросток вызвал своему глухонемому другу такси. На заказ отреагировала 40-летняя Елена Манжосова (в других источниках — Елена Сарафанова).

На следующий день семья Мануила обнаружила в соцсетях информацию об убийстве женщины в машине. Также там опубликовали ориентировку с личными данными Мануила. Чуть позже родственники узнали и об аресте Юрченко.

Тогда Мануил сам вместе с родителями пошел к следователям и дал показания. Сейчас молодой человек проходит по делу как свидетель. У него взяли образцы ДНК и изъяли телефон.

В ориентировке также содержалась информация о причастности 19-летнего Марселя, однако на данный момент она не подтверждена. По словам его родственников, молодой человек уехал их Коркино больше месяца назад.

Ранее сообщалось, что после массовых беспорядков в Коркино из-за убийства женщины полиция задержала более 40 человек.