Источник: после волнений в Коркино более 40 человек доставили в полицию

Больше 40 человек в Коркинском муниципальном округе Челябинской области доставили в отделение полиции. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 23 октября, в автомобиле, припаркованном у дома на улице Ватутина, обнаружили тело 40-летней Елены Сарафановой с ножевыми ранениями. У женщины осталось двое несовершеннолетних сыновей.

Как позже выяснила полиция, убитой оказалась местная жительница, которая занималась частным извозом. Подозреваемым оказался подросток, которого задержали на следующий день.

Как выяснили следователи, между женщиной и молодым человеком возник конфликт, в ходе которого подозреваемый не менее четырех раз ударил водителя ножом в грудь. СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Случившееся вызвало в Коркино общественные волнения. Там после убийства на улицы вышли около 150 человек. По данным местного департамента здравоохранения, как минимум два человека получили огнестрельные ранения в ходе общественных волнений.

Как писали СМИ, жители Коркина бунтовали из-за цыган. К этому народу, по данным источников, принадлежит и убийца женщины-таксистки.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», у местных жителей и ранее были конфликты с диаспорой. За день до этого инцидента горожане толпой разгромили имущество цыган. В окна домов, где жили представители народа, бросали камни.

После волнений полиция задержала 58-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство. По версии представителей правоохранительных органов, именно он выстрелил в двух других мужчины.

Правительство Челябинской области позже заявило о стабилизации ситуации в Коркино после массовых беспорядков. На данный момент СКР и полиция продолжают разбираться с последствиями убийства местной жительницы и беспорядков, случившихся после этого.

Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина сообщила, что семье убитой женщины окажут помощь.