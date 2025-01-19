BAZA: продюсер НТВ продал машину ради украинских «сотрудников ФСБ»

Продюсер и корреспондент российского федерального телеканала НТВ Денис Шуйский расстался с дорогой иномаркой, а также отдал порядка 3,5 млн рублей представившимся сотрудниками ФСБ украинским мошенникам. Об этом передает Телеграм-канал Baza.

В середине декабря 2024 года 52-летний Шуйский впервые столкнулся с телефонным звонком от мошенников. Звонивший представился сотрудником ФСБ и сообщил, что хочет провести с Денисом профилактическую беседу о рисках мошенничества.

«Спустя час ему перезвонили и начали разводить по стандартной схеме: якобы кто-то пытается взять на его имя кредит и перевести деньги на Украину», — говорится в публикации.

В результате мужчину удалось убедить оформить кредит и перевести деньги на «безопасные счета». Также, следуя указаниям мошенников, Шуйский приобрёл новый телефон, установил приложение и перевёл средства. Позднее продюсер оформил ещё один кредит, снял 5000 долларов со сберегательного счёта и отправил их мошенникам.

«Денису позвонил еще один „сотрудник ФСБ“ и убедил продать его машину марки Mazda CX-5 в автосалоне и полученные деньги также перевести», — поясняет Baza.

Когда мошенники попросили приобрести 10 литров бензина и спички, продюсер заподозрил неладное. Однако было уже слишком поздно, и деньги были переведены. Мужчина обратился в правоохранительные органы. Преступников ищут. Сумма ущерба составила 3 420 000 рублей.

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