Baza: россияне массово отказываются от услуг провайдеров из-за замедления YouTube
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Российские пользователи массово расторгают контракты с провайдерами из-за замедления YouTube, пишет телеграм-канал Baza.
Канал ссылается на данные Ассоциации малых операторов связи регионов, по которым за две недели около тысячи клиентов расторгли договоры из-за проблем с видеохостингом только в этой ассоциации.
Президент «Ростелесетей» Олег Грищенко пояснил, что пользователи по незнанию винят в замедлении операторов. Это происходит из-за того, что у разных операторов YouTube замедляется неравномерно и хаотично. Клиенты считают, что если на домашнем ПК сервис не работает, то в этом вина операторов.
Провайдеры просят Минцифры и Роскомнадзор разъяснить населению действительные причины замедления YouTube и обеспечить равные возможности для всех операторов.
Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке в России мессенджера Signal из-за нарушения законодательства.