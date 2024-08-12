Baza: россияне массово отказываются от услуг провайдеров из-за замедления YouTube

Канал ссылается на данные Ассоциации малых операторов связи регионов, по которым за две недели около тысячи клиентов расторгли договоры из-за проблем с видеохостингом только в этой ассоциации.

Президент «Ростелесетей» Олег Грищенко пояснил, что пользователи по незнанию винят в замедлении операторов. Это происходит из-за того, что у разных операторов YouTube замедляется неравномерно и хаотично. Клиенты считают, что если на домашнем ПК сервис не работает, то в этом вина операторов.

Провайдеры просят Минцифры и Роскомнадзор разъяснить населению действительные причины замедления YouTube и обеспечить равные возможности для всех операторов.

Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке в России мессенджера Signal из-за нарушения законодательства.