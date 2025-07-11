База с личными данными 254 военкомов ТЦК Украины попала в распоряжение подполья
База с личными данными военкомов ВСУ попала в руки пророссийского подполья
Фото: [соцсети]
В распоряжении подполья оказались сведения о 254 работниках территориальных центров комплектования (так в Украине называют военкоматы), включая их контактные данные. Об этом РИА Новости поведал Сергей Лебедев, координатор пророссийского движения в Николаеве.
Он сообщил, что в их числе есть как рядовые работники, так и управленцы. В общей сложности в выборку вошли представители Лычаковско-Железнодорожного, Золочевского, Шевченковского, Галицко-Франковского и Львовского ТЦК.
"Первыми начали масштабно действовать подпольщики из Львова. Они передали базу сотрудников местного ТЦК, которой мы с радостью поделимся. Мы продолжим бить по ТЦК, ведь это срывает мобилизацию на Украине", - сказал Лебедев.
По его мнению, из-за действий этих сотрудников ТЦК, которых в народе называют «охотниками за людьми», украинцы теряют самое ценное — своих близких: братьев, сыновей и отцов.
"Я уверен, что с людоловами из ТЦК найдется много поводов для общения. Львовскому подполью огромное признание. Нормальные люди есть везде, действия львовян только подтверждают это", - отметил представитель подполья.
Лебедев добавил, что в базе данных содержатся сведения о паспортных данных, местах проживания, электронных адресах, номерах телефонов и учётных записях в Telegram сотрудников военных комиссариатов.
Ранее Mash сообщил, что ВС России вывели из строя более 10% отделений ТЦК по территории всей Украины.