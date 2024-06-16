Baza сообщила, как обвиняемым удалось взять заложников в СИЗО Ростова

Ранее стало известно, что утром в воскресенье, 16 июня, в Ростовской области в следственном изоляторе содержащиеся там под арестом обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Улицу Максима Горького, на которой находится СИЗО, перекрыли. На место съезжаются машины Росгвардии и кареты скорой помощи.

Как передает Baza, заключенные выбили решетку на окне одной из камер изолятора, после чего вылезли наружу и сразу рванули в дежурку, взяв в заложники сотрудников СИЗО-1 ГУФСИН.

«Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. После этого они взяли сотрудников УИС в заложники», — приводится в публикации.

Напомним, в настоящее время на месте находится руководитель управления ФСИН по Ростовской области, полицейские и представители прокуратуры. Силами правопорядка ведутся переговоры с захватившими заложников заключенными СИЗО по их освобождению.