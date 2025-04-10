Baza: тело напавшего на полицейских в Чечне парня выставили на площади Ачхой-Мартана

В Ачхой-Мартане, расположенном в Чеченской Республике, где ранее было совершено нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы, на улицах города и на центральной площади было выставлено тело 17-летнего преступника. Жители республики делятся видеозаписями в мессенджерах, передает Baza.

В минувший понедельник, 7 апреля, на посту, расположенном на улице Ахмата Кадырова в Ачхой-Мартане, произошло нападение на сотрудников полиции. Молодой человек, вооруженный ножом, атаковал стражей порядка. В результате нападения один из полицейских был убит, а другой получил ранения. В ответ нападавший был застрелен.

На кадрах, снятых на одной из улиц, можно увидеть тело молодого человека. Предположительно, это 17-летний Эскерхан Хумашев. Вокруг него собрались жители района.

Судя по другому видео, что публикуют местные жители в соцсетях, тело злоумышленника было выставлено рядом с администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района. Вокруг собрались люди, и, вероятно, часть из них — родные и близкие Хумашева.

Ранее стало известно, что к нападению на пост ДПС в Ачхой-Мартан в Чечне причастен гражданин Украины. Об этом в своем телеграм-канале поведал глава республики Рамзан Кадыров.