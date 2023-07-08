Baza: украинский беспилотник атаковал военкомат в Курской области

Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июля. Прилетевший со стороны Украины дрон сбросил несколько снарядов на здание Рыльского военкомата.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата, была повреждена крыша здания. О пострадавших в результате ЧП не сообщается. Каких-либо данных о произошедшем от официальных источников не поступало пока.

«Беспилотник атаковал военкомат в Курской области», — приводится в публикации Baza.

Ранее стало известно, что сразу несколько украинских дронов атаковали нефтехранилище в Воронежской области.