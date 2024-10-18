Baza: в Красноярске появился учитель-квадробер

Учитель физики Виктор Касьянов использовал оригинальные методы в обучении старшеклассников в красноярской школе №147. По отзывам учеников, его занятия не ограничивались лишь объяснением формул и теорем. Доктора Панадола — так его назвали ребята — можно было увидеть прыгающим по классу как собака, передвигающимся на четвереньках по паркам, гавкающим и даже читающим рэп, сообщил SHOT.

Кроме того, у него были каналы в Telegram и на YouTube, где, помимо публикации домашних заданий, он помогал ученикам решать задачи. Этот увлекательный подход завоевал симпатию у детей.

Тем не менее в новом учебном году Виктор решил уйти из школы. Руководство учебного заведения отметило, что не было претензий к его активным занятиям.

Со своим креативным стилем он проработал около года. В итоге он самостоятельно выбрал уйти в частную школу.

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