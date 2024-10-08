Мать привела ребенка-квадробера на вакцинацию от бешенства в ветклинику Подмосковья

Общество

Фото: [freepik.com]

Жительница Серпухова привела свою 12-летнюю дочь-квадробера на вакцинацию от бешенства и чипирование в одну из ветеринарных клиник, девочка была одета в маску кота, к ее джинсам — прикреплен длинный шерстяной хвост. Об этом Regions сообщили в клинике.

«Сначала администратор подумала, что женщина шутит и хочет таким образом показать ребенку, что у них ничего не выйдет. Но когда ей отказали, мамаша начала возмущаться», — рассказали в учреждении.

После отказа в проведении процедур женщина устроила скандал и потребовала завести карточку на ее дочь-животное. При этом ветеринары постарались убедить ее, что такие процедуры людям не проводят. Посетители ушли, когда врачи пригрозили вызвать полицию.

Ранее сообщалось, что на маркетплейсах появился сухой корм для квадроберов.

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