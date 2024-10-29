Baza: в Москве двое парней с ножом украли 25 пачек сливочного масла на фоне взлетевших на него цен

В одном из магазинов сети «Пятерочка» на Ленинградском шоссе москвичи стали свидетелями необычного ограбления. Два молодых человека украли 25 упаковок сливочного масла прямо под прицелом камер наблюдения. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Мужчина пытался незаметно спрятать масло под куртку. Но позже он снял рюкзак с плеч и начал заполнять его товаром без страха оказаться пойманным. Когда сотрудница магазина попыталась вмешаться, один из грабителей вытащил нож.

На данный момент полиция задержала обоих подозреваемых, им 29 и 25 лет. Мужчинам предъявлено обвинение по статье «Разбой», что может привести к сроку лишения свободы до 10 лет. Следствие ведется под контролем прокуратуры Москвы.

На фоне экономической ситуации в стране цены на сливочное масло действительно возросли более чем на 20% за последний год. Если в начале года килограмм масла стоил в среднем 876 руб., то к сентябрю его цена достигла 1021 руб.

Ранее в некоторых российских магазинах сливочное масло стали продавать в защитной коробке, как красную икру.