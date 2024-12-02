Baza: в Северной Осетии школьниц госпитализировали с отравлением парами валидола

В Северной Осетии школьница случайно отправила своих подруг в больницу, дав понюхать капсулы с валидолом. По информации канала Baza, несовершеннолетние получили отравление.

По предварительной информации, инцидент произошел в школе №2 в селе Чермен. Одна из учениц решила познакомить своих подруг с запахом валидола, так как по ее мнению, он «вкусно пахнет». Капсулы с раствором девочка спрятала в карандаше, пронесла с собой на занятия и дала одноклассницам.

Подруги школьницы в итоге надышались парами валидола, а затем почувствовали себя плохо и уехали на машине скорой помощи в отделение кардиологии. Все четыре юных пациентки находятся в состоянии средней степени тяжести.

Примечательно, что принесшая опасный для детей препарат девочка практически не участвовала в коллективном «знакомстве» с валидолом. Она единственная из компании, кто не попал на больничную койку.

Отметим, что сам по себе валидол считается добавкой, не имеющей доказанной эффективности. Также нельзя сказать однозначно, что он опасен для детей ввиду малого количества исследований. Тем не менее, самым маленьким валидол не назначают, так как их организм обычно чувствителен к компонентам и дает негативную реакцию.

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