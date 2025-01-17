Baza: в Сочи задержали исполнительного директора депозитария по подозрению в краже денег у клиентов

Полиция задержала подозреваемого в краже денег у клиентов депозитарного центра в Сочи. Им оказался исполнительный директор организации, передала Baza.

По версии следствия, на новогодних праздниках он вытащил из ячеек более 160 млн руб. Часть денег он спрятал в лесу, а остальное пока не нашли. Следователи изъяли у злоумышленника $60 тыс.

Известно, что клиенты «Многофункционального депозитарного центра» заметили пропажу денег после новогодних каникул. Всего в полицию поступило 18 заявлений по данному делу. Общая сумма ущерба составила около 100 млн руб.

Предварительно установлено, что ячейки были открыты с использованием штатных ключей, так как следов взлома не обнаружено. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).