В Сочи 17 человек стали жертвами ограбления ячеек в депозитарии на 100 млн руб.

Число пострадавших от массового хищения средств из ячеек в депозитарии Сочи возросло как минимум до 17 человек, сообщила Baza.

Общая сумма ущерба на данный момент составляет примерно 100 млн руб. Пострадавшие продолжают подавать заявления в полицию.

По информации источника, за последние 24 часа в полицию обратились еще как минимум 12 человек. Все они хранили свои средства в многофункциональном депозитарном центре на улице Войкова в Сочи.

Отмечается, что некоторые клиенты пользовались услугами центра более года, в то время как другие начали хранить там деньги только после новогодних праздников. Суммы ущерба варьируются от 1 млн до 11,5 млн руб. При этом в отдельных ячейках преступники часть денег оставили.

Предварительно установлено, что ячейки были открыты с использованием штатных ключей, так как следов взлома не обнаружено. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Депозитарий представляет собой финансовую организацию или учреждение, которое отвечает за хранение ценных бумаг и других активов (например, денег или ценных металлов), а также обеспечивает их учет, управление и расчет.

В России депозитарии также могут заниматься хранением денежных средств и предоставлять клиентам различные банковские услуги.

Ранее сообщалось, что в Сочи произошло землетрясение в 3,5 балла.