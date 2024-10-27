В Москве в больницу попал заместитель посла Великобритании Томас Додд

По информации источника, дипломата на скорой увезли утром 27 октября из-за жалоб на плохое самочувствие. В больнице медики выявили у него синдром Данбара — компрессионный стеноз чревного ствола.

На данный момент Додд находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

24 октября заместитель британского посла оказался в центре скандала. Диплома набросился на журналистов в аэропорту Внуково. Там он должен был встретить главу директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Кристофера Аллана и его зама.

Как отмечали СМИ, Додд вырвал бейдж у одного из журналистов, а также толкнул сотрудницу одного из российских изданий за попытку задать ему вопрос.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. По ее мнению, такое поведение зама британского посла свидетельствует о нынешнем состоянии Великобритании. Представитель МИД предложила Додду извиниться перед журналистами.

Ранее сообщалось, что британскому журналисту Грэму Филлипсу, освещающему события в Донбассе, дали временное убежище в России.