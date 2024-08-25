Baza: вместе с Дуровым в аэропорту арестовали его 24-летнюю спутницу — криптокоуча Вавилову

Вместе с задержанным в аэропорту Парижа Ле-Бурже российским бизнесменом и сооснователем Telegram Павлом Дуровым была взята под стражу летевшая вместе с ним девушка-блогер Юлия Вавилова, являющаяся криптокоучем, передает Baza.

Что до личной связи основателя Telegram и 24-летней Вавиловой, то об этом доподлинно не известно. При этом отмечается, что в своем аккаунте в запрещенной в России соцсети Вавилова неоднократно публиковала снимки из мест, где в то же время находился и сам Дуров.

«По предварительным данным, вместе с Павлом Дуровым в Париже была задержана 24-летняя Юлия Вавилова. Девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором. Она ведет канал о крипте на арабском языке.», — приводится в публикации.

Минувшим вечером, 24 августа, в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.