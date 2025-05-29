BAZA выложила кадры того, что осталось от квартиры в Москве, куда влетели обломки БПЛА

В Сети появились фотографии и видеозаписи, демонстрирующие последствия атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на юго-западе Москвы. В частности, на снимках видны повреждения жилого дома, в который попали обломки сбитых дронов.

На представленных BAZA фотографиях видно, что в помещении царит хаос и запустение. Судя по обстановке, это было кухонное пространство.

«Вид из двух квартир на юго-западе Москвы, где обломки сбитого БПЛА, повредили остекление. Пострадавших, по словам жильцов, нет», — приодится в публикации телеграм-канала.

Сообщается, что летательный аппарат нанёс ущерб фасаду и окнам многоквартирного дома в районе Тропарёво-Никулино. Местные жители рассказали о падении фрагментов конструкции во дворе. Повреждение было нанесено на уровне между 25-м и 26-м этажами жилого дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил падение БПЛА на ЖК «Миракс Парк» на юго-западе столицы.