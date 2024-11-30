Baza выложила видео ночной облавы ОМОН в нескольких московских клубах

Ранее сообщалось, что в столичном ночном клубе «Арма» (бывший «Мутабор», где была скандальная голая вечеринка блогера Насти Ивлеевой), сегодня ночью, 30 ноября, было громко от внезапно нагрянувших туда силовиков.

Также уже известно, что силовики нагрянули в московские клубы Mono и SIMACH. Пока официальных причин рейда полиции не известны. Правоохранители, предположительно, искали любую запрещенку — от оружия до наркотических средств.

Телеграм-канал Baza выложил у себя снятое очевидцами видео, как все происходило. На опубликованных кадрах силовики собрали всех посетителей в кучу, проверяют документы и проводят досмотр личных вещей.

Сообщается, что оперативные мероприятия силовиков продолжаются и в эти минуты. Рядом с клубами дежурят большое количество автозаков. Информации от официальных источников о происходящем пока не поступало.

Ранее Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что правоохранители ворвались в клуб «Арма» около 2 часов ночи. Силовики особо с посетителями клуба не церемонились: людей положили в буквальном смысле лицом в пол и сразу стали обыскивать.