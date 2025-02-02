В Телеграм-канале BAZA появилось видео , предположительно, запечатлевшее момент падения ступени ракеты в Липецкой области. Инцидент произошел утром 1 февраля, когда жители одной из деревень Елецкого района услышали громкий звук взрыва.

После того как раздался громкий хлопок, в домах жителей пропал свет, вода, а кое-где — даже мобильная связь. В поле местные жители увидели огромную воронку.

Позже в пресс-службе правительства региона рассказали, что причиной отключения электричества стало падение отработанной ступени авиационного ракетного комплекса.

Также только что стало известно, что в соседней с Липецкой Воронежской области объявлена авиационная опасность.

Напомним, в субботу, 1 февраля, вечером Вооружённые силы Украины совершили военное преступление, нанеся ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Цель этой провокации — отвлечь внимание мировой общественности от жестоких действий, которые были совершены киевским режимом в населённом пункте Русское Поречное Курской области, как отметили в Министерстве обороны России.

Об ударе ВСУ по школе-интернату в Судже также сообщил военкор Александр Коц. Он добавил, что Киев сейчас пытается возложить ответственность за произошедший удар на Россию. Коц подчеркнул, киевский режим это сделал, чтобы отвлечь мировую общественность от зверств боевиков в Русском Поречном под Курском.