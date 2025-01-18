BAZA выложила видео с рухнувшей в Мойку машиной с девушками

В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль с водителем и двумя пассажирами оказался в реке Мойке в центре города. Это событие было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Видеозапись была опубликована в Телеграм-канале BAZA.

Автомобиль уже поднят на поверхность. В салоне обнаружена погибшая девушка. Она была пристёгнута ремнем безопасности и, по всей видимости, не смогла покинуть салон.

Известно, что в машине находились две пассажирки. Одна из них смогла выбраться из автомобиля после аварии, ее спасли из воды и оказали скорую врачебную помощь.

«По словам очевидцев, причиной аварии мог стать неработавший светофор», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 января в Уватском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека. Инспекторы рассказали, что в ДТП на трассе столкнулись сразу четыре транспорта. Среди них грузовик MAN, габаритный МАЗ, ВАЗ и Kia. В ходе аварии у бензовоза вырвало топливный бак.