Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Тюменской области

В ночь на 17 января в Уватском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Госавтоинспекции.

Инспекторы рассказали, что в ДТП на трассе столкнулись сразу четыре транспорта. Среди них грузовик MAN, габаритный МАЗ, ВАЗ и Kia. В ходе аварии у бензовоза «вырвало топливный бак».

Погибшими стали житель Кургана, управляющий MAN, и 48- летний водитель фуры МАЗ из Чечни. В ГИБДД отметили, что другие участники крупной аварии не пострадали.

Движение на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск не перекрывали. Ввели реверсивный режим.

Ранее сообщалось, что в Карелии в ходе ДТП пострадали 14 человек.