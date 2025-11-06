База знаний о российском футболе появится в энциклопедии «Рувики»

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Российская Премьер-Лига создадут базу знаний о российском футболе. Соответствующее соглашение было заключено в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Так, в рамках сотрудничества в энциклопедии появится новый раздел. В нем будет представлена полная информация об истории футбола в стране, клубах и турнирах.

Информация будет регулярно обновляться. Ее достоверность будут проверять эксперты Российской Премьер-Лиги.

«Такой подход позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны», — отметил заместитель гендиректор энциклопедии Илья Петрунин.

