База знаний о российском футболе появится в энциклопедии «Рувики»

«Рувики» и Российская Премьер-Лига создадут базу знаний о футболе
Фото: [пресс-служба РУВИКИ]
Интернет-энциклопедия «Рувики» и Российская Премьер-Лига создадут базу знаний о российском футболе. Соответствующее соглашение было заключено в рамках форума «Россия — спортивная держава».
Так, в рамках сотрудничества в энциклопедии появится новый раздел. В нем будет представлена полная информация об истории футбола в стране, клубах и турнирах.
Информация будет регулярно обновляться. Ее достоверность будут проверять эксперты Российской Премьер-Лиги.
«Такой подход позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны», — отметил заместитель гендиректор энциклопедии Илья Петрунин.
